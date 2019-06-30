苗栗縣政府衛生局整合醫院資源，設置錦水假日醫療站守護居民健康。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣泰安鄉地處偏遠，醫療資源較匱乏，苗栗縣政府衛生局連結縣內醫院資源，設置錦水假日醫療站，除守護在地居民身體健康，更為遊客建置安全照護保護網，確保居民、遊客健康安全。

縣府衛生局指出，錦水假日醫療站除了有急診服務、救災編組任務、後送機制外，醫療站的醫護人員更排班輪流上山，隨時都有醫師及2名護理人員，於泰安鄉觀光地區提供假日24小時緊急醫療服務，並有完備的轉診後送機制，守護居民遊客健康與安全。

錦水假日醫療站提供骨折、腸胃炎、腹痛、高血壓、暈厥、虛脫、氣喘及昆蟲、蛇類螫咬等病情照顧，並提供CPR衛教宣導、量血壓及健康諮詢等服務，彌補偏鄉醫療資源不足，更使遊客多一層安全防護，以安心暢遊藉此帶動偏遠地區的觀光。衛生局更是不定時輔導稽查，若遇上天然災害發生時，以隨時提供並強化緊急救護支援及大量傷、病患的緊急救護後送聯繫機制等，確保民眾與遊客安全。

(中時 )