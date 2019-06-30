消暑乳液業者搶進年輕市場，向年輕學子推廣降溫小物。（馮惠宜攝）

大學指考即將在7月1日登場，數萬名考生將頂著熱浪應試，指考會場也成為各方角力，不但有補習班業者分送面紙、扇子，台中一家MIT化妝保養品業者趁著消暑乳液上市，帶著試用包要分送給考生，業者號稱「塗抹在肌膚上，立即冰涼，可持續2到3小時！」

隨著時代進步，個人隨身降溫小物，從扇子到隨著小型電風扇，近年也出現有薄涼清涼成份的涼感巾，或是可以保水涼巾，台中一家化妝保養品代工廠，經多年研發今年推出消暑乳液，採植物配方、乳液劑型，號稱塗抹後體感溫度可以降溫10度，尤其清爽不黏膩，推出後已狂銷上萬瓶。

製造公司捷利通科技發言人張詠豪表示：「氣溫越高的環境，肌膚水份也相對更容易流失，隱形涼感E在研發過程，針對於肌膚的熱老化問題，使用後除了可以使肌膚感到冰冰涼涼，又能夠達到肌膚補水。」

業者為回饋台中的消費者，同時讓廣大的年輕族群體驗這款隱形涼感E降溫保水的效果，也趁著大學指考登場，將在台中二中的正門口分送3千份旅行組給予考生及陪考親友使用，希望考生冷靜應試，獲得最佳成績。

(中時 )