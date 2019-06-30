張里歐推廣新式餐飲，提供客製化調酒，打造讓人忘卻煩惱、徹底開心的用餐空間。（何冠嫻攝）

苗栗青年張里歐從台北帶回新型飲食趨勢開設餐酒館，店內更收藏著同為苗栗人的台灣時尚插畫界藝術家Gary Tu，一間讓人享用美食的店面蘊含著苗栗青年堅強的實力與創意。

張里歐在台北餐飲、調酒界待過10多年，去年將新式飲食趨勢「佐餐調酒」帶回家鄉，選在苗栗市北安街開設首波里和風洋食餐酒館，店內菜單由他制定、設計再教廚師烹煮，並希望能推廣調酒，讓民眾能在沉重繁忙的生活壓力下，得以品嘗美食、喝點小酒，帶點微醺的狀態暫時拋卻一切煩惱，打造紓壓的用餐空間。

首波里提供客製化調酒，只要表明喜歡材料、討厭種類、口感與酒精濃度，張里歐就能變出專屬於每個人的調酒，並且嚴選適合客人的容器，讓人感到賓至如歸，造訪過的客人讚不絕口，大讚不輸台北等都會區的餐酒館等級。

他除了打造高規格佐餐饗宴外，更規畫了舒適高雅的用餐環境，牆上高掛著同樣來自苗栗的國際時尚插畫家Gary Tu作品，增添時尚高貴氣息。Gary Tu的作品在全球除了分別收藏於香港米其林2、3星餐廳外，另外就只有在張里歐的餐酒館，為全台唯一。而Gary Tu今年第二本時尚插畫作品集，將於7月2日於首波里和風洋食餐酒館舉辦新書發表會，讓人放鬆紓壓的用餐小天地，也充滿著國際級的藝術水準。

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(中時 )