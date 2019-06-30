新光三越今年舉辦一系列《這夏有木憩-123木頭人》活動，首站在台南西門店6樓C區文化館登場，邀請30位木匠藝術作品，來自彰化鹿港陳輝煌，擁有50年手工拼接木雕花窗技藝，專接日本訂單外銷，細膩的手法令人嘆服。

陳輝煌已87歲，他17歲當學徒作木工，因為有木匠根基，懂得木頭切割技巧，後來接下日本訂單，手工切割每塊拼接木頭的卡榫，組成一小塊木材雕花，這樣重複拼接，通常需要3000塊的小圖型才組成一扇花窗。

花窗拼接技法多數用在日本鄉間的別墅建築，台灣只有少數的客製化，陳輝煌的木匠手工細膩，受到日本青睞，50年來主要接日本設計代工，幾乎以日本客戶為主，他笑稱是為台灣平衡台日貿易逆差。

手工花窗費工耗人力，陳輝煌的木材代工廠鼎盛時期有60名員工，近年漸漸減少，這門技術也逐漸失傳，目前他傳承給兒子陳正忠，父子聯手接案。

陳輝煌表示，早期日本會用台灣的檜木製作花窗，現在多改為美國檜木或一般木材。他不繪製草圖，從研發、製作，甚至連製材器具都自己開發，手工拼接起一片一片的木片，作品令人佩服。

新光三越舉辦的30位台灣木匠藝術品首站在台南西門店登場，期間包含多場現場講座，展覽至7月中結束。

(中時 )