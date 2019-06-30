大內芒果節在當地青果市場舉行，農民帶著鮮果到市場供民眾選購。（莊曜聰攝）

台南芒果產季到，今年產量恢復正常水準，農民們忙採收，各主要產地的公所也辦理產業活動行銷，由大內區公所舉辦的「大內FUN光芒」芒果節活動，上午在當地的青果集貨市場舉行，除了鮮果市集、二手市集、芒果手作DIY體驗外，還有芒果走秀活動，小朋友們發揮創意，爭奇鬥艷，還有人把果籠穿上身，相當逗趣。

台南大內地形多為山坡地，砂質土壤利於排水，適合果樹生長，有木瓜、酪梨、芒果等多樣化果樹作物，其中芒果種植面積逾300公頃，年產量超過220萬公斤，品種相當多樣化，包括愛文、金煌、黑香、玉文、土芒果等，大半供應內銷市場。

大內區公所今年特別安排芒果仙子創意走秀大賽，一共有12位小朋友報名參加，從幼稚園到國小學生都有，小朋友們發揮創意，造型絢麗中又帶點萌，不少人乾脆化身芒果，還有人直接把果籠穿上身，走起台步頗有模特兒架式，現場民眾紛紛拍照留念。

南市農業局長李朝塘指出，目前芒果進入盛產期，市府透過內銷、外銷、加工等三管齊下全力銷售，在連鎖超商等通路都買得到台南芒果，配合各地區芒果節行銷，消費者品嘗美味芒果正是好時機。

(中時 )