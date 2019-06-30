▲南投縣校長聯展參與展出的校長與到場貴賓會場合影。（楊樹煌攝）

▲南投縣校長美術聯展展出璘瑯滿目的各類作品，吸引愛好藝術者駐足觀賞。（楊樹煌攝）

▲「夏天‧游於藝-南投縣校長美展」的發起人也是當時校長協會理事長陳恒聰校長。（楊樹煌攝）

「南投縣校長美展」今30日在南投縣縣文化局日月展廳舉行開幕茶會，今年共有24位藝文校長參展，展出70多件作品，吸引大批熱愛藝術的民眾踴躍參與，場面熱鬧，該項聯展展期至7月9日。

校長美展開幕茶會，除了展出的校長們，南投縣副縣長陳正昇、南投縣知名藝術大師李轂摩、書畫大師程錫亞、南投縣美術學會理事長廖述麟、立委馬文君南投服務處主任黃世榮等都應邀與會。

「夏天‧游於藝-南投縣校長美展」是在民國103年由當時校長協會理事長陳恒聰所發起，陳校長指出，藝術是種精神文化的展現，投縣校長素來在藝術創作及生活美學方面多所涉略，為提供校長們有展出的機會與凝聚校長們的美學力，讓美學素養在校園紮根，所以發起此一聯展，沒想到一展就連續6年。

陳校長並指出，今年共有24位藝文校長參與展出，因校長們不斷精進技藝，作品也日益豐富多元，此次展出作品達70餘件，包括水彩、油畫、壓克力、水墨、書法、攝影及編織等，都是校長們透過對日常生活的敏銳觀察，加上創作者獨特思維將生活中深刻的印象，或心中快樂、喜悅、悲傷或難過的感觸，利用繪畫、攝影等轉換成豐富的線條和色彩加以表現，藉由各種創作媒材表現生命中的美好與期待，值得各界前往觀賞。

(中時 )