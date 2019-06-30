韓國瑜新竹封關場，傍晚飄起壯觀旗海。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場，韓粉將蔣經國與韓國瑜照片合成。（徐養齡攝）

韓粉拿立牌「經國先生再現，武則天再見」，暗諷小英。（徐養齡攝）

韓國瑜新竹封關場在下午5點後，人潮已將現場擠爆，不僅紅色塑膠椅座無虛席，民眾寧可用站的也要見到韓國瑜，主持人宣布人潮突破22萬人，即使會場周邊幾乎都已封路，仍有不少民眾試圖前往現場，展現強大挺韓決心。

下午4點起，由藝人熊海靈、大百合等帶來一連串歌曲表演，聽見台灣的美團隊帶來《中華民國我愛你》，震撼的曲風及歌詞，炒熱現場氣氛。

(中時 )