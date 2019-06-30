韓國瑜新竹場突破25萬人 仍有大批韓粉挺進 17:522019/06/30 中時 徐養齡 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓粉將臉彩繪上國旗色力挺韓國瑜。（徐養齡攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜新竹封關場，傍晚飄起壯觀旗海。（徐養齡攝） 韓國瑜新竹封關場，韓粉將蔣經國與韓國瑜照片合成。（徐養齡攝） 韓粉拿立牌「經國先生再現，武則天再見」，暗諷小英。（徐養齡攝） 韓國瑜新竹封關場在下午5點後，人潮已將現場擠爆，不僅紅色塑膠椅座無虛席，民眾寧可用站的也要見到韓國瑜，主持人宣布人潮突破22萬人，即使會場周邊幾乎都已封路，仍有不少民眾試圖前往現場，展現強大挺韓決心。 下午4點起，由藝人熊海靈、大百合等帶來一連串歌曲表演，聽見台灣的美團隊帶來《中華民國我愛你》，震撼的曲風及歌詞，炒熱現場氣氛。 (中時 ) #韓國瑜 #新竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 這畫面 衝擊觀眾內心：權貴VS.苦民所苦 14:532019/06/26 政治 因韓爆紅4大女神 網讚：驚豔全台 18:272019/06/26 政治 親子一起來 見證台灣民主 04:102019/06/27 地方新聞 底下人猛出包 戴錫欽給韓真心建議 13:372019/06/28 政治 韓國瑜後援會版主鋼鐵俠徐正文 新竹挺韓大會歡樂號召年輕人 19:422019/06/28 政治 韓黑不顧人命 韓國瑜：言論自由要遵守法律 20:192019/06/28 政治 陸淑美挺郭後 女兒選立委硬蹭韓國瑜 20:402019/06/28 政治 罷免韓國瑜 名嘴爆：民進黨怕影響總統大選 05:032019/06/29 政治 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 政治熱門新聞 直播》韓國瑜新竹造勢 已破25萬人 - 政治 - 中時 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 直播》韓國瑜封關造勢 韓家軍集結竹縣嗨翻 - 政治 韓宣布：愛情摩天輪確定要建了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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