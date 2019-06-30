台北大學公行系朱加瑄代表畢業生上台致詞。（朱加瑄提供）

剛從台北大學公行系畢業的朱加瑄，口條清晰、外型亮麗，她不僅曾在演說、主播比賽名前茅，更被選為今年的畢業生致詞代表之一。朱加瑄說，對主播、記者工作一直抱著興趣，希望多多累積實力，有朝一日投身最喜愛的新聞工作。

朱加瑄對新聞工作一直都有興趣，為了準備坐上主播檯，她從高中開始就一直訓練自己的口條及專業能力，2014還在念高三時，她就獲得了全國語文競賽國語演說高中學生組第2名的佳績，進入台北大學後，她更在2015的全國語文競賽國語演說社會組中，勇奪冠軍。

之後，朱加瑄也參加多項主播大賽，除了先後在2017、2018年入選文化大學主播大賽前20強，也獲得2018玄奘大學主播大賽第2名。

朱加瑄認為，當記者除了口語能力之外，還得要累積其他專業技能，2018年間她也曾在平面媒體的即時新聞中心實習過，實際體驗新聞工作的壓力。

「小時不讀書，長大才當記者這句話絕對錯誤！」接觸即時新聞工作，讓朱加瑄對新聞工作有了更深刻的體會，她表示，要在最短時間內謝出一篇新聞報導，難度不小，而且每個新聞從業者都是戰戰兢兢，深怕新聞出錯、誤植甚至挨告，「這樣的評語對辛勤工作的記者不公平」。

目前朱加瑄正在大陸的互聯網公司實習，希望藉此製作節目過程累積經驗，對未來的新聞工作奠定更厚實的基礎。

(中時 )