7月1日環保新規上路，4大場所內禁止使用1次用塑膠吸管，縣府環保局提醒業者配合塑膠吸管減量政策，並呼籲民眾主動響應減塑愛地球，飲料直接就口喝或自備可重複使用吸管，共同用實際行動減少1次用塑膠吸管使用。

縣府環保局指出，有鑑於塑膠對海洋環境造成的污染，減塑行動已成為國際趨勢，為引導民眾改變習慣，環保署優先從「不一定需要使用吸管」的內用環境開始管制，逐步引導民眾及業者適應及配合」。7月1日起，政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4類對象，內食餐飲不得提供1次用塑膠吸管。

環保局並表示，為配合環保署「一次用塑膠吸管限制使用對象及實施方式」政策，南投縣自108年7月1日起實施塑膠吸管減量政策，4大場所內禁止使用1次用塑膠吸管，該局將全面稽查轄內政府部門、學校及連鎖速食業者等受管制對象，落實1次用塑膠吸管禁用政策之推動。

環保局呼籲業者確實配合1次用塑膠吸管減量政策，違者第1次將開立勸導單，第2次起仍未能落實配合的業者，環保局將逕行告發，按次處以新台幣1,200至6,000元罰款，請務必遵守規定，以免受罰。

(中時 )