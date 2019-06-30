台灣高山茶甘醇清香聞名，業者相準商機鎖定南投仁愛鄉高山茶開發台灣本土高品質茶葉市場。業者施采萱30日表示，台灣各高山茶呈現獨特風味，各有品茗擁護者，透過與南投縣仁愛鄉農會合作，精挑福壽山等海拔2000至2400公尺的5大山頭茶葉，要以台灣精品的概念打造茶業新品牌。

施采萱表示，團隊長年經營台灣精品高山茶，看好鎖定南投縣仁愛鄉同時涵蓋2000至2400公尺的5大高海拔知名茶區，包括：福壽山農場鄰近茶區、碧綠溪大禹嶺茶區、翠峰合歡山茶區、清境大同茶區及奇萊山茶區等，打造「五岳霧芽」茶業品牌。

施采萱指出，已連續3年與仁愛鄉農會合作，匯集挑選5大高山茶王評鑑競賽獲獎茶農，集組成冬茶套裝禮盒限量240盒，年年都搶購一空，還獲選為農委會「2019台灣十大魅力商品」，並連續獲選「台灣農漁會百大精品」，打下品牌形象。

五岳霧芽茶業總經理郭字峰則表示，今年雨季太長，茶樹成長受影響導致春茶產量大減3至5成，五岳霧芽茶業在台中市大里區開設旗艦門市，6月30日起10天內推出特賣促銷方案，銷售所得將提撥10％捐助弱勢，喜愛喝茶者可一起品茗做公益。

(中時 )