花蓮0206強震市區自來水管線破損嚴重，台水公司引進日本耐震管材，強化花蓮供水管線耐震力。（許家寧攝）

花蓮市去年歷經0206強震，市區多處自來水管線被震得千瘡百孔，4萬多戶因「爆管」漏水無水可用，震災期間市民至飯店界水盥洗、如廁仍記憶猶新，台灣自來水公司引進通過東日本大地震考驗的耐震接頭，將在花蓮試辦，強化米崙斷層帶管線耐震力。

花蓮0206震災不少自來水管受損嚴重，導致花蓮市區、美崙地區與新城、壽豐鄉等地大停水，停水戶數一度高達4萬戶，台水公司第九區管理處緊急搶修漏水管線，逐一檢修漏水原因，發現多處附掛管線接頭因無法抵抗強震，造成接頭鬆脫漏水。

台水第九區管處長謝忠峻說，台灣跟日本皆處於地震帶，經常因強震發生自來水設施受損，日本近年逐漸採用NS型耐震管材強化管網抗震力，1995年起歷經阪神、中越、東日本及熊本等四次強震，均未因地震造成地層下陷、錯位、掏空等災害，導致接頭鬆脫、變形及漏水情形。

謝忠峻指出，NS型接頭為延性鑄鐵管，具可撓性及伸縮彎曲拉伸量，當外力拉扯到極限時，管與管之間的防脫鋼環會有反扣作用，不會造成脫接，雖然費用較目前使用K型接頭高出5倍且安裝工序耗時，但考量停復水及復舊搶修時效，仍具有相當效益。

台水公司近年除在台北逐步採用NS耐震接頭，也選擇將花蓮市作為試辦區段，日前邀請日商東京水道公司經理岸野俊介經理與專業技師團隊前來進行為期4天的教育訓練，預計7月下旬起展開施作，逐步改善花蓮地區地震斷層帶自來水供水管網。

(中時 )