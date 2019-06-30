◎ 柯建銘嗆黃國昌 假道德「麥卡錫主義」

《法官法》上週在冗長的逐條表決後終於三讀通過，但修法過程再度掀起大、小綠之爭。民進黨團總召柯建銘今在臉書為了《法官法》親上火線，除了批國民黨不參與改革，再度槓上時代力量立委黃國昌，指黃誣指司改國是會議淪為大拜拜，根本是積極惡意與抹黑作秀。柯建銘稱，黃慣性的唯我獨尊，其實是「假道德的麥卡錫主義」，「國昌(王)新衣」而已，而國民黨與時力只是比賽誰「與惡的距離比較近」而已。

◎ 川普今訪板門店 與金正恩會面

美國總統川普今天（30日）在南韓總統文在寅陪同下，前往南北韓非軍事區板門店共同警戒區視察，並與北韓最高領導人金正恩見面。川普更跨越三八線進入北韓境內，成為第一位落腳北韓的在任美國總統。這也是美朝兩國領袖首次在兩韓非軍事區會面。

◎ 習川會後擴大開放 外資准入負面清單出爐

「習川會」後翌日，大陸宣布放寬7個領域的外資進入中國市場措施。國家發改委、商務部今天同時發布《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，及《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2019年版）》，前者清單條目48條減至40條，後者則由45條減至37條。7月30日起實行，外資進入船舶代理、城市燃氣、電影院、演出經理人機構、增值電訊、油氣勘探開發等限制將進一步放寬或取消。

◎ 「18金釵」倒戈 長榮證實3人回歸服勤

長榮勞資昨日簽訂團體協約，工會要求，不可對在20日於登機門前臨時罷工的18名空服員秋後算帳，且需收回內部公告，恢復罷工者原有權利，資方無法接受，協商再度破局。不過據了解，導致破局的這「18金釵」，已有3人在28日領回三寶、回歸服勤。

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