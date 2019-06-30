台北市近年商圈沒落，空屋率攀升，著名的五分埔商圈批發業者因路寬不足法定標準，面臨違反「都市計畫法」窘境，為挽救商機，台北市政府擬定都市計畫細部計畫變更案，放寬零售業、批發業進駐，現行違規業者最快明年就有望就地合法，但仍不同意變更為商業區、直接放寬容積率。

五分埔商圈有1.54公頃的第三種住宅區，但「都市計畫法」規定，一般零售業甲組應緊鄰8公尺以上道路，限1樓及地下1樓營業；成衣業的一般事務所，依營業面積，也須緊鄰6至10公尺道路；至於一般批發業則不允許營業，也就是說五分埔批發業者目前通通違規。

都發局日前進行信義區都市計畫通盤檢討，五分埔商圈自治會現場陳情變更為商業區，挽救商圈商機，北市府都發局經研議，透過都市計畫細部計畫，放寬零售業、批發業進駐，以符合使用現狀。

都發局指出，原本第三種住宅區將變更為第三種住宅區（特），第三之一種住宅區則變更為第三之一種住宅區（特），未來不受緊鄰路寬限制，1樓、2樓及地下1層樓允許做一般零售業甲組、一般事務所、一般批發業。若都委會通過此案，將送至內政部都委會審議，但台北市政府最快也要明年才會公告實施。

至於是否徹底將五分埔變更商業區並提高容積率？都發局表示，產發局目前有「五分埔穿搭平價時尚中心」計畫，對服飾業者進行商圈輔導，若變更為商業區，反而會引進餐廳等更多元商業型態，也會加速服飾產業消失，因此不會變更為商業區。

(中時 )