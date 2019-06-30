阿里山林鐵及文化資產處開放嘉義製材所供民眾遊玩休憩。（廖素慧翻攝）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處去年7月1日成立至今一周年，致力於保存台灣鐵道及林業遺產，30日舉辦「度晬」抓周活動慶生，與林鐵文資處同年月生日的滿周歲寶寶創意抓周，活潑逗趣，笑聲連連。

穿戴虎頭帽、虎頭鞋與肚兜的寶寶，穿越仿林鐵1號隧道形式的「聰明門」，象徵步步高升，未來一路順遂，接著敲智慧鑼、福虎納祥、踏龜、平安果、吃米香，祈求寶寶平安順利長大。

成立滿周歲的林鐵及文資處也有創意抓周，林鐵處將林鐵車站站名、鐵道重要物件與吉祥話結合，製成抓周吉祥物，如「十字路」站象徵「十全十美」，祝賀林鐵邁向下一個百年，由3名員工代表抓周，期許開創林鐵新紀元。

林鐵及文資處長黃妙修表示，阿里山林鐵是臺灣與世界文化交流及情誼接軌的最佳代言人，文化部文化資產局與農委會林務局合作以「世界鐵道及阿里山林業鐵路的文化保存與實踐」為主題，邀請日本、瑞士、 印度、英國 斯洛伐克等11國鐵道文化資產專家學者交流經驗，以促進阿里山林鐵文化資產保存及活化。

為讓遊客感受林鐵5國9條姊妹鐵道風情，7月1日起在阿里山國家森林遊樂區沼平車站2樓推出《林鐵好朋友聯盟》及《林鐵人日常》雙特展，歡迎民眾遊賞。

(中時 )