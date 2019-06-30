「台灣至澎湖161KV電纜線路工程」目前僅剩「最後1哩路」口湖鄉1.4公里陸上電纜埋設工程未完成，但因高壓電纜安全疑慮鄉民抗爭不斷，30日台電舉辦工法變更說明會，強調將使用新工程、管線埋設深度增加至3到6米，但民眾仍堅持改變電纜路線，雙方沒有共識。

台電公司為發展台灣、澎湖電力系統，計畫從口湖鄉設置161KV電纜通往澎湖，口湖居民認為電纜經過市區住宅區，將影響居民健康，屢次抗爭要求台電變更電纜路線，至今雙方仍無共識。

台電中區施工處30日於口湖鄉公所舉辦「台澎161KV陸纜工法變更」說明會，外傳這是台電最後1次舉辦說明會，日後將強制施工，引發民眾恐慌，口湖鄉長林哲凌保證會要求台電繼續與大家溝通，不會是最後1次的說明會。

林哲凌表示，他擔任縣議員期間，就與鄉親一同到環保署反對陸上電纜經過市區道路，市區電纜要考量埋設深度，才能避免電磁波輻射威脅，除非台電施工方式能獲得鄉親認同，否則鄉公所絕不會開放路權。

台電中區施工處長古壁松指出，為了確保電纜施工安全，將採用降低電磁場技術，進入市區路段部分，除了接續人孔及轉彎段仍須維持明挖外，其餘將變更為推進工法，埋設深度加深至地下3到6公尺。

不過民眾仍堅持台電改變電纜路線，並質疑台電不願改變路線，可能是要暗中將電纜引到口湖變電所內；鄉民代表呂永添則要求市郊電纜也要加深，並追加賠償之前施工造成的民宅毀損。

(中時 )