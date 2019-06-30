為提高停車位周轉率，北市府交通局推動「智慧路邊停車收費系統」，透過地磁偵測與感測設施拍照，於車主停車瞬間就開始計費。第一階段停車位地磁將布建2000個停車格，計畫將於9月開始實施，首批以中正、大安區等停車熱點商圈路段的路邊停車格為主，成效若符合預期，將考慮全市一次委外，分期完成建置。

台北市路邊收費汽車格多達4萬7600格，現行主要由停車作業人員巡場，並張貼繳費通知單，但人工巡場易產生資訊落差問題，北市停管處去年在市府附近共44格停車位試辦「智慧停車繳費」，9月選定中正、大安商圈再擴大2000格智慧停車位，透過地磁偵測，開單員不須再到處巡場，只要透過掌中電腦就可即時掌握停車格動態，有效節省人力。

停管處主祕張仲杰表示，一般停車格未來將採用地磁搭配人工開單，但地磁是埋在地下，無法偵測車牌，因此特殊停車格（時段禁停、殘障）則採用「立柱」照相方式，例如北市府東側門為限時1小時停車格，只要停超過時間，馬上就會有記錄，還可以兼檢舉功能。

張仲杰說，近幾年餐飲外送崛起，委外開單員因熟悉路況，陸續被Uber Eats及foodpanda挖走，導致開單員人力短缺，所以趁這個時候推出智慧路邊「智慧停車繳費」，民眾只要使用「北市好停車APP」的智慧車位查詢功能，就能一次查詢市區6000個熱門路邊停車格，至少可縮短5至10分鐘的找車位時間。

(中時 )