立委蘇治芬（左）要求內政部將「北港特1號道路」打造成雲林縣的景觀示範道路。（張朝欣攝）

內政部為改善雲林縣北港鎮周邊交通網絡，與雲林縣政府共同編列近4億元經費，規畫寬達40米的「北港特1號道路」，30日內政部長徐國勇前往北港鎮會勘，強調未來還會規畫第2期工程，打造特1號道路成為雲林縣的景觀示範道路。

北港鎮長年缺乏外環道路，南來北往的車輛必需行經市區，每年農曆1至3月北港朝天宮香盛期經常造成大塞車，雲林縣政府、立委蘇治芬因此向內政部爭取經費規畫「北港特1號道路」。

內政部長徐國勇30日前往北港鎮了解「北港特1號道路」規畫進度，立委蘇治芬、雲林縣議員蔡岳儒、前北港鎮長張勝智與數十名民眾到場關切，希望此工程盡速開工，解決北港地區長期的交通壅塞問題。

徐國勇表示，「北港特1號道路」由民樂路聯結新德路，全長1775公尺，已於本月完成基本設計及經費審查會議審查意見修正中，預計10月1日公開上網招標，11月底開工，工期約700個工作天。

經費方面，此工程原核定2億400餘萬元，後來追加1億9000餘萬元，總經費約3億9500萬元，請雲林縣政府與北港鎮公所盡速提送修正計畫書至營建署辦理經費追加審議。

蘇治芬則強調「北港特1號道路」不僅能改善北港地區交通情況，40米路面將是雲林縣最寬廣的道路，希望營建署務必做好景觀規畫，打造雲林縣的景觀示範道路，徐國勇當場承諾「一定會由景觀公司進行專業規畫」。

(中時 )