台灣寶島行善團為獨居阿嬤修復破舊老房子，市長黃敏惠（左五）致謝。（廖素慧攝）

台灣寶島行善義工團98名義工幫助78歲獨居阿嬤鍾羅米妹修復50多年老舊房子，30日完工交屋，嘉義市長黃敏惠探望慰問阿嬤，也感謝義工團為阿嬤修屋的辛勞，讓阿嬤能安心居住。

鍾羅米妹獨居在50多年的老房子，地勢比兩側房屋低，每逢下雨屋內就漏水，地板也容易淹水，嘉義行善團提供近50萬元的建材，來自全省各地的寶島行善義工團98名義工，利用兩個假日共3天抓漏、修房子。

黃敏惠說，台灣最美的風景是人，黃國峯理事長帶領義工團有錢出錢，有力出力，默默行善20年，已修復近500棟房子，幫助許多弱勢家庭有更安全、更安心的住家，她要致上最大的敬意和謝意，看到阿嬤滿滿的笑容，就是志工團常說的「愛，就是在別人的需要上看到自己的責任。」

黃敏惠也感謝立委李俊俋、市議員陳家平居中協調，排解修屋期間的種種問題，並感謝電力公司嘉義營業處協助快速接電送電，電費也由台電吸收，還送阿嬤紅包祝賀新居落成。

鍾羅米妹喜極而泣，她說，今天是50多年來最開心的一天，流下的淚水是開心的眼淚，謝謝大家的幫助。

阿嬤自先生和兒子相繼往生後便獨居，靠月領中低老人生活津貼7463元維持生活，經濟窘迫，林森里長王廣禮憂心阿嬤的住處越來越破舊不堪居住，找寶島行善義工團來修屋。

(中時 )