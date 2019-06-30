2019婕斯盃全明星羽球對抗賽今天進入第2天也是最後一天賽程，地主台灣由雙打「麟洋配」王齊麟/李洋和單打許仁豪出馬、尋求二連霸，可惜直落二遭到馬來西亞「雙蔚」陳蔚強/吳蔚昇及單打劉國倫狙擊，最終地主隊0比2落敗、未能順利衛冕。

婕斯盃至今已經舉辦三屆，除了第一屆賽制是混雙，台灣由戴資穎、王子維拿下銀牌，接下來兩屆都是團體賽，每場對抗進行一點男雙、一點男單，若兩點打完雙方平手，就加賽一局11分賽。

冠軍賽第1點男雙，王齊麟/李洋17：21、19：21飲恨馬來西亞陳蔚強/吳蔚昇，第2點男單許仁豪和劉國倫展開一場激烈的三局大戰，許仁豪12：21、21：14、16：21落敗，宣告地主隊無緣衛冕，大馬則是首度稱王。

許仁豪和劉國倫大戰3局，可惜未能留下勝利。(海碩整合行銷提供)

許仁豪盡全力，可惜局數上1比2飲恨，不過比賽中好幾次打出好球，都獲得現場球迷如雷掌聲，他說：「很感謝球迷熱情加油，昨天打完我下半身相當痠痛，是大家加油，讓我每顆球都盡力去拚、不輕言放棄。」

兩天賽事累積將近9000人進場觀賽，較去年成長約3000人，顯示台灣民眾對於羽球的熱愛程度有增無減，看球氣氛相當好，令與賽外國選手印象深刻，韓國男雙好手李龍大除了大讚球迷很熱情，也覺得球迷觀賽相當有禮，丹麥男雙名將鮑伊（Mathias Boe）則說台灣有很棒的羽球環境，很可惜目前沒有比較頂級的賽事在這裡舉辦，希望未來可以看到頂級賽事前進寶島。

(中時電子報)