參謀總長李喜明上將今天屆齡卸任 18:302019/06/30 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德發28日致贈李喜明紀念品，表彰他服務軍旅貢獻。軍聞社提供。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 李喜明及長蕭維民中將、周皓瑜中將、梁明德少將、胡志政少將等今屆退。軍聞社提供 參謀總長李喜明上將屆齡退役，今天是任內最後一天。國防部28日下午於博愛營區舉行熱烈的歡送茶會，由國防部長嚴德發主持。另茶會中，亦同時歡送也是今天屆退的海軍常務次長蕭維民中將、後備指揮部指揮官周皓瑜中將、海軍副參謀長梁明德少將、海軍戰系處處長胡志政少將等5位將官。 李喜明的總長職務，由沈一鳴上將調升接任。 (中時 ) #上將 #今天 #總長 #海軍 #中將 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文：我們要積極發展不對稱戰力 12:582019/06/26 政治 新任作計次長葉國輝 每週只花一千元 12:532019/06/26 軍事 海軍滅海盜不忘打卡？ 網：白痴嗎 17:182019/06/26 時事 《盤後解析》發電漲121點，一舉躍所有均線 14:322019/06/27 財經 雙子星案波及 京華城今三度招標又流標 16:232019/06/27 財經 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 16:152019/06/27 軍事 新任空軍司令熊厚基 空軍配合國安會推動F-16V戰機案的要角 17:392019/06/27 軍事 沈一鳴調任參謀總長 04:102019/06/28 社會新聞 川習會先禮後兵 開場稱會密切合作 12:442019/06/29 財經 工會投票揭曉！長榮空服結束罷工 12:392019/06/29 生活 軍事熱門新聞 兩大因素催化 陸可能再買一波蘇35 - 軍事 參謀總長李喜明上將今天屆齡卸任 - 軍事 - 中時 這個月 美艦沒走台海 今年第一次 - 軍事 - 中時 軍方上將人事發布：參謀總長沈一鳴、空軍司令熊厚基 - 軍事 - 中時 大漠雄鷹 新任總長沈一鳴40年前中東秘密任務 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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