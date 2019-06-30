李喜明及長蕭維民中將、周皓瑜中將、梁明德少將、胡志政少將等今屆退。軍聞社提供

參謀總長李喜明上將屆齡退役，今天是任內最後一天。國防部28日下午於博愛營區舉行熱烈的歡送茶會，由國防部長嚴德發主持。另茶會中，亦同時歡送也是今天屆退的海軍常務次長蕭維民中將、後備指揮部指揮官周皓瑜中將、海軍副參謀長梁明德少將、海軍戰系處處長胡志政少將等5位將官。

李喜明的總長職務，由沈一鳴上將調升接任。

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