王心凌夾帶2018年底新專輯《CYNDILOVES2SING愛。心凌》暢銷氣勢，29日在四川體育館舉辦演唱會，揭開2019巡演序幕。她一襲雪紡薄紗從天而降，修長嫩腿若隱若現，粉絲直誇「仙氣飄飄」。感人的是，演唱會中段她特地預留時間讓死忠歌迷求婚，新娘在現場感動到哭成淚人，感謝她讓兩人圓夢。

歌迷求婚成功，不僅自己徜徉甜蜜，更貼心祝福王心凌「早日找到自己的幸福」，她一度感動泛淚，隨即獻唱〈黏黏黏黏〉，祝福天下有情人都可以永遠黏在一起，表演舞者還身穿特製的彈力服裝，2人一組緊緊相黏，舞姿獨特有趣。

王心凌2019「CYNDILOVES2SING愛。心凌巡迴演唱會」，首場在成都起跑，7月將在上海開唱，之後在武漢、長沙等城市接力開唱，預計在2020年唱回台灣。跨越1年的演唱會行程，讓她開心直喊今年真是自己的「寵粉年」，她更透露，此次演唱會是自己要送給相伴16年歌迷的禮物。

(中時 )