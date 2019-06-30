明天起就是暑假，交通部觀光局針對台灣觀巴推出優惠，只要在7月到9月期間搭乘，就可享三人同行一人免費，每月限量35份。觀光局指出，7月下旬將再推一波活動，只要在台灣觀巴臉書粉絲團分享點讚，就可參加抽獎活動，獎品總價值高達20萬元。

交通部觀光局表示，為提供國內外旅客在臺灣的便利觀光旅遊服務，觀光局輔導20家旅行業者，成立台灣觀巴品牌，規劃83條半日、一日及多日遊行程的套裝旅遊產品。

台灣觀巴集合全臺灣各大景點，不僅天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，1至4人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓四國語音導覽及車上配備免費無線wifi等貼心服務，自由行旅客可輕鬆旅遊。

今年是小鎮漫遊年，為配合即將到來的暑假旅遊旺季，鼓勵民眾多加搭乘台灣觀巴，觀光局針對台灣觀巴推出「2019年歡度暑期經典旅遊-三人同行一人免費」優惠活動，活動時間為7月1日至9月30日止，每月限量35份。

此外，觀光局7月下旬將再推出另一波活動，只要在台灣觀巴臉書粉絲團分享、點讚、Tag三位好友，就可參加台灣觀巴邁向15周年感恩回饋抽獎活動，預計抽出多項台灣觀巴路線產品免費贈送，總價值上看新臺幣20萬元，活動詳情請密切關注台灣觀巴官網及臉書粉絲團最新消息公告。

(中時 )