蔡依林（Jolin）本屆金曲獎奪下年度歌曲及年度專輯2大獎，29日慶功宴上，她透露典禮尾聲時，胃一直很不舒服，「上台前我大喊一聲『FXXK』，胃就好了，所以我覺得如果生活中有很多Bullshit（屁事）時，就大喊一聲『FXXK』」！獲年度歌曲獎時，她從五月天手中接下獎座，並與「緋聞網友」阿信擁抱，問阿信抱起來的感覺？Jolin笑虧：「我覺得他該減點肥了...開玩笑的啦！」表示阿信可能因水腫，抱起來頗有份量。

Jolin表示越到典禮後面越緊張，頒女歌手獎時已表情僵硬，「原本已經有今晚只有年度歌曲的打算」，沒想到獲年度歌曲大獎，但可惜沒能拿下最佳音樂錄影帶獎！至於她在典禮前一天，臨時決定不走星光大道，讓不少歌迷覺得可惜，Jolin說：「只能說...很謝謝大家的期待！」坦言走紅毯有種「膩了」的感覺，「我的團隊也是很了解我的個性，我不是那種計劃很長的人」。

金曲典禮結束迎來下半年，追問她之後工作規劃？Jolin表示新巡演有機會在今年底前推出，喊話「我們演唱會見」！至於感情方面有無不錯對象？她苦笑回：「這個好像強求不來。」

(中時 )