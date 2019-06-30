國民黨總統初選候選人郭台銘首場大型造勢活動30日舉行，活動前，郭董（見圖）站在戰車遊街，爭取在未來民調勝出。（陳怡誠攝）

國民黨總統初選候選人郭台銘首場大型造勢活動30日舉行，活動前，郭董站在戰車遊街，爭取在未來民調勝出。

(中時 )