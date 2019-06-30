法官法在臨時會歷經2天馬拉松式審查，終在28日完成三讀。民進黨團總召柯建銘在30日凌晨寫下千字文後記，提及國民黨未提版本，逐條表決按「反對」，不參與改革，為反對而反對，此舉與時代力量競逐「誰與惡的距離比較近」。

國民黨團總召曾銘宗回擊，法官法修法為司法改革配套最重要法案，但根據中正大學犯罪研究所今年2月公布的調查報告指出，高達八成民眾對法官審理案件的公正性仍抱持嚴重質疑，對司法改革成效不滿意，換言之，外界認為執政黨並未做出重大結構性改革，無助於讓司法體系成為仲裁社會爭議的最後一道防線。

針對柯建銘直指國民黨團沒有提法官法版本，卻一昧「消極抵抗到底」，曾銘宗直指，此案只有司法院提版本以及部分綠委提案，民進黨團只提修正動議，也沒有提版本，國民黨團不願就小細節改革，因為根本難以提升民眾對司法的信任感。

至於法官法修法開放個案評鑑，曾銘宗點出箇中問題，指大部分評鑑委員來自司法體系，以過去司法體系保守、封閉情況下，官官相護無從避免，效果相當有限。

法官法28日進行表決大戰時，曾銘宗與藍委費鴻泰也曾在議場內嘲諷，柯雖長期參與司改，但也介入司法關說，「你最沒資格談司法改革」。

(中時 )