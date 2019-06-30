2019婕斯盃落幕，台灣男雙組合「麟洋」王齊麟/李洋面對馬來西亞知名組合「雙蔚」陳蔚強/吳蔚昇，直落兩局落敗，不過兩局比數很接近，「雙蔚」賽後稱讚「麟洋」年輕，未來發展潛力大。

和大馬實力、名氣兼具的男雙組合對戰，賽後李洋指出：「今天一開始下場狀況沒特別好，後面發揮還算能接受，雖然局勢還是對手『雙蔚組合』掌控較好，讓我們打起來比較吃力，也算是給我們警惕，之後面對高強度比賽要用更多元方式去突破。」

馬來西亞男雙組合陳蔚強(右)、吳蔚昇(左)看好「麟洋」潛力。(海碩整合行銷提供)

對於王齊麟和李洋這個今年正式成軍參加國際賽的組合，陳蔚強指出：「感覺他們很年輕，擁有不錯的潛力，比賽場上輸贏正常，相信他們未來潛力很大，有很大進步空間。」

王齊麟和李洋一比完婕斯盃，今晚就要出發前往美洲展開連續5站賽事考驗，兩人前半年和後半年賽程都算密集，對於賽事安排，李洋表示：「其實都蠻密集的，差異在於前半年我們剛出來，對手比較不熟悉，應付我們手段也不多，經過前七站比賽，大家都有影片和紀錄觀看，相信未來這五站賽事打起來會非常吃力、非常辛苦。」

至於時差和體力調節方面，李洋說：「體力應該還好，我跟齊麟就是想打好比賽，下場就是珍惜每一場賽事，不想放棄任何能夠得分贏球的機會。」王齊麟補充：「就是盡全力打好每一場球，並提醒自己上場進入狀況要快一點，不要一開始就恍神，被對手拖走節奏。」

(中時電子報)