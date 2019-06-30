戲劇男神溫昇豪昨與凍齡女神李維維一起出席電波拉皮記者會，被問演藝圈近來的偷吃、離婚、分手等新聞事件，溫昇豪有感而發表示：「人生已經夠麻煩了，還要吃飽太閒管別人的家務事嗎？家家有本難念的經。人家離婚或開心放閃關我屁事？把自己的事顧好就好了！」有著愛家好男人形象的他過去曾說自己從不吃「嘴邊肉」，他再度強調：「兔子不吃窩邊草，狗都很少在籠子裡拉屎了！」

溫昇豪、李維維出席電波拉皮記者會。（粘耿豪攝）

對於和女性朋友相處的分際，他認為不用刻意保持距離，因為發乎情止乎禮，愈避諱愈有事，「跟她要好、喜歡她，只要心態正確，就算抱她、親她也很自然，因為這些舉動不帶暗示性。如果我出現像色龜一樣的舉動，對方一定也會感覺不舒服」。

至於是否可以讓女性友人坐副駕、搭便車？「OK啊！為什麼不行？當然可以坐，車子就是要用來坐的，不然坐公車就好了啊！順路載一下會怎樣？」他認為那是「有罪推論」，好像認定同車一定會做什麼事。李維維則覺得要搭載異性朋友還是還是要跟另一半報備。

溫昇豪覺得跟李維維這樣的好友抱抱也很自然。（林淑娟攝）

溫昇豪表示，他老婆也會發現副駕椅子有人調過、有人坐過，但她不會亂吃醋，甚至還會問他「最近怎麼沒跟其他女生出去？」、「你沒人約嗎？」、「怎麼不出去走走？」，這讓李維維一聽直呼：「真是開明的老婆！」他認為男人一定要有正常社交，如果連一個異性朋友都沒有，表示這人人緣很差。

溫昇豪認為，女人要有智慧，而不是耍小聰明，而他老婆就是有大智慧、很大氣的女人，她從不在意枝微末節小事，因為跑得了和尚跑不了廟，以後他還想叫子孫頒塊「母儀天下」的匾額給她，「古代人三妻四妾，最後還是大老婆管家持家，因為恁老木（祖媽）最大！古代皇后也只有一個，儘管三千嬪妃，皇后還是最大！有些女孩常去爭，但爭一時不如爭千秋，妳吵贏了10分鐘卻輸了後面不值得！」聽得已單身約5年的李維維點頭稱是：「以後有家庭可以問你！」

(中時 )