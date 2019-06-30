第三十屆金曲獎頒獎典禮6月29日落幕，結果揭曉幾家歡樂幾家愁，其中得獎名單令外界跌破眼鏡，資深音樂人劉玉霖表示：「我和朋友們的口袋名單與本屆評審大相逕庭。」戲稱金曲結束後，全台眼鏡行的生意應該會特別興隆！曾獲7座金曲獎的蕭煌奇也說：「幸好我沒有跟大家打賭誰是歌王歌后，不然，我會倏地潺潺慘。」

劉玉霖受訪表示，最令自己意外的獎項是「國語男歌手」及「台語男歌手」，認為金曲獎項定義及定位應更明確，個人獎著重在歌手本身的表現，劉玉霖說：「Leo王的音樂有前瞻性，可塑性及未來性都非常強，但若以歌手角度來看，謝震廷唱得真的非常好，歌唱技巧更有資格拿歌王。」也認為評審解釋李榮浩落選，是因整張專輯作品太工整，理由不具說服力，「歌曲工整不代表他演技巧不完美」。

蕭煌奇鼓勵音樂人再接再勵。（翻攝蕭煌奇臉書）

至於台語男歌手，劉玉霖認為許富凱過去五次入圍沒拿獎，是因專輯製作不夠好而落敗，「但他這次在專輯製作進步非常多，且唱功絕對不輸！」認為許富凱「早就該拿金曲歌王了」；蕭煌奇則認為「每個人對音樂的觀點不一樣」，鼓勵沒得獎的朋友不要氣餒，「因為每年的風向球都不一樣，說不定明年就是你了！不瞞您說，我摔了好幾次的枕頭，只是我沒有把它拍下來而已！」

此外，劉玉霖針對黃子佼日前受訪提出「要20個獨立樂團，還是1個超級巨星」思維，認同表示：「我非常肯定這次OZI與孫盛希拿獎，代表台灣新的潮流音樂出現了，但接下來的是，我們要思考如何『造星』？」他舉例韋禮安、宋念宇等人，「都是非常有能量的歌手，但大陸卻沒什麼人認識，就是因為台灣忽略了『造星』這件事。」

(中時 )