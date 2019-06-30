近年轉戰戲劇圈並推出《通靈少女》等作品深獲肯定的女星「瑤瑤」郭書瑤，形象也有所轉變，變身兼具知性與性感的小女人，人氣水漲船高，受到廣大粉絲喜愛，而工作滿檔的她，仍會留點時間給自己，今(6/30)便和魏蔓等閨密相約到和平島公園遊玩，沒想到私下出遊休閒穿搭也亮點滿滿，讓網友看了害羞驚呼「好透」。

瑤瑤穿超透白T出遊，底下深色內衣顯而易見，露出好身材。(取材自魏蔓IG)

魏蔓今天在IG貼出多張照片與限時動態短片，顯示跟好姊妹郭書瑤相約出遊，魏蔓笑稱：「這樣防曬不會太誇張吧～！」，只見她戴了草帽、墨鏡又搭罩衫，相較之下，身旁的郭書瑤穿搭顯得「輕敵」許多，紮了頭髮並戴上眼鏡，身上則穿了大紅褲配上開U領純白T，而亮點正是上半身。

只見郭書瑤在大熱天以輕透為訴求，大U領白T讓她露出一大片雪白肌膚，關鍵是布料還很輕薄，不但完全不怕曬黑，還明顯透出底下深色內衣，隱約可見渾圓胸型，沒想到若隱若現的休閒打扮竟散發性感氛圍，好身材讓網友直呼凍未條！

(中時電子報)