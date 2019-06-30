高雄市長韓國瑜「決戰2020•贏回台灣」新竹場，來自全台各地及桃竹苗地區的韓粉突破25萬。(陳麒全/攝)

高雄市長韓國瑜新竹場韓粉突破25萬，提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣。(陳麒全/攝)

韓粉提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，群眾高抬國旗。(陳麒全/攝)

韓粉提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，群眾興高采烈揮舞國旗。(陳麒全/攝)

高雄市長韓國瑜30日出席「決戰2020•贏回台灣」新竹場，來自全台各地及桃竹苗地區的韓粉突破25萬，不僅凝聚韓家軍士氣，也提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，新竹縣在地民意代表、議長張鎮榮、前縣長邱鏡淳、縣長楊文科等人率先上台支持，也為韓國瑜拉抬在新竹縣的人氣。

楊文科指出，韓國瑜曾提「莫忘世上苦人多」，不過大家也莫忘「庶民選總統、總統選庶民」，他陪著韓國瑜到義民廟、池和宮上香，不僅要求國泰民安、風調雨順，在2020總統大選更要撥亂反正、重返執政。

韓國瑜的妻子李佳芬今天缺席新竹場，不過楊文科說，李佳芬是雲林西螺客佳人，韓國瑜是客家女婿，他到新竹來，「我們更加歡迎他」，而客家人以義教民、晴耕雨讀，也重視教育，他提出3支箭加2支小箭的計畫，期望能創未來30年榮景，國民黨總統初選，也要順利選出最強棒，努力幫國民黨加油。

議長張鎮榮表示，除了感謝來自各地民眾支持外，現今蔡英文總統執政，包含同婚、公投等各項法案很混亂，也希望明年在總統大選「把蔡英文趕下台」，而這要靠韓國瑜。

立委林為洲表示，讓韓國瑜當總統「我們在國會支持他」，且中央要執政、國會要過半，富國利民的法案也才會通過，他將與國民黨新竹縣立委第二選區的參選人林思銘一起守在立法院，拜託大家共同支持。

韓粉提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，群眾興高采烈揮舞國旗。(陳麒全/攝)

韓粉提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，群眾興高采烈揮舞國旗。(陳麒全/攝)

(中時 )