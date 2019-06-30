儘管長榮、華航陸續發生空姐罷工事件，但是可以周遊列國的空姐工作，仍然是許多年輕女子的夢想。北部地區1名男子就是抓住女孩子的「空姐夢」，竟然冒稱是長榮人事部門的主考面試官，誘騙妙齡女子脫衣拍裸照，還用車在偏郊脅迫口交，受害女子不甘受辱報警，揭露渣男惡行。

判決指出，被告男子是在求職網站，得知受害的20餘歲女子應徵空姐，於是他就假冒是長榮人事考官，騙稱自己長榮航空公司現極需用人，妳一定可以錄取，要求這名女子打開視訊，並自稱是「同志」降低女子的戒心，以設計師要做調查為由，要求受害女孩脫到只剩內衣褲讓他「面是」。

這時女子因礙於相信對方真的是長榮主管身分，若拒絕恐會影響將來求職機會，因此心懷畏懼地依照萬男指示行動。沒想到被告男子食髓知味，見這名女子單純可欺，再騙說公司急缺，一定會錄取她，佯稱攜帶履歷表給他填寫，而於凌晨邀約被害人外出，還稱說要人事保密，不得告訴其他人。

被告依約地點載到被害人後，就將車開往偏僻處停車格內，開始要求女子在他面前自慰，女子驚覺有異拒絕，但是被告渣男露出獰牙脅迫被害人為他舔胸、口交等就範。

女子由於害怕遭到傷害，身心委屈按照要求讓對方得逞獸慾後報警。檢警偵訊時，被告矢口否認有口交，且辯稱舔胸是兩造合意行為，法官經查後認定被告之詞均為卸責，因此判處他4年有期徒刑，並賠償女子80萬精神慰撫金。

(中時電子報)