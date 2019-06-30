芋頭種植面積達335公頃的屏東高樹鄉為全台第3大芋頭產區，每4至9月為盛產期，全縣首位投入種植產銷履歷芋頭的農戶簡瑋良，結合鄰近鄉鎮自然旅遊資源，以優質農產品與生態旅遊為號召，邀請遊客趁著暑假期間來趟採收芋頭輕旅行。

原先從事工藝品設計、雕刻等工作的簡瑋良，多年前因家中父母年紀老邁，決定返鄉接手3公頃芋頭田，有鑑傳統芋頭種植對環境衝擊較大，經長考後決定，透過友善耕種與產銷履歷方式改變栽種方式。

近期更與文藻外語大學ＵＳＲ社區創業實作計畫課程結合，利用社區周邊鄰近茂林等自然旅遊資源，結合紫斑蝶棲地導覽，加上農村優質農產品採收，作為社區深度旅遊亮點。

簡良瑋強調，高樹鄉、茂林區等地生態資源豐富，每年11月至隔年3月是紫斑蝶過境的季節，為此特地將芋頭命名為「紫斑香芋」，象徵友善環境的紫心履歷芋頭，和代表生態的紫斑蝶相遇後，不僅能共存還能共榮。

農糧署南區分署長姚志旺指出，香芋採收輕旅行推出後吸引自費報名遊客超過百人，不僅是對農民永續經營給予實質鼓勵，他也盼能導入企業力量來協助減藥使用，以農產品購買方式，讓更多農戶真正投入產銷履歷生產，也讓環境保護得以真正實踐。

(中時 )