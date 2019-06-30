當日BR722班機中的12名空服員在下午2時30分已完成報到開始支薪，卻在登機前罷飛，旅客當場傻眼，空服員還拍照上傳臉書社團。（讀者提供）

桃園市空服員職業工會20日下午4點宣佈罷工，當時有18名空服員已完成報到手續，卻在登機門前丟下旅客離開、加入罷工，長榮目前將這些空服員暫記曠職，靜待後續處理。民航局表示，該案將等罷工落幕後進行調查，過去曾有案例，有空服員因在乘客已到機上的狀況下提早離開而受裁罰。

6月20日有18位空服員在登機門前落跑加入罷工，長榮目前將這些空服員暫記曠職，並進行調查。長榮重申，對此嚴重違反公司規定，損害旅客權益並有飛安疑慮的行為，絕不寬貸。長榮也指出，目前其中已有3名空服員領回三寶加入服勤，但並不影響後續調查處理。

民航局表示，該案將待罷工落幕後調查處理。過去曾有相關案例，有空服員在乘客都已在機上的狀況下提早離開，因此遭到裁罰，依法規定只要乘客已在登機過程，或已登機，飛機上就必須有空服員留守，不可全數離開，否則將予以懲處。

據知情人士表示，該18名空服員是否違反航空器飛航作業管理規則（AOR）中「機組人員不得把旅客留在機艙先離開」的規定，是有疑慮的。據了解，自罷工後，民航局內部有對此進行討論，依法規定如果機上有旅客，空服員如將旅客丟下沒履行值勤的話，是違反飛行安全的。不過，據長榮向民航局承述，當時該2班飛機旅客尚未登機，因此民航局表示等罷工結束後還要再釐清。

根據長榮的說法，該18名空服員是20日當天已在16:00罷工開始前離開機上，與16:00罷工開始依照勞資爭議處理法規定，不提供勞務，兩者之間有疑慮。有關時間上的落差，將再調監視器釐清。

(中時 )