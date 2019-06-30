今年為交通部觀光局小鎮漫遊年，為配合暑假旅遊旺季，鼓勵民眾搭乘「台灣觀巴」三五好友一同出門前往2019台灣經典小鎮旅遊，台灣觀巴特別推出「2019年歡度暑期經典旅遊-三人同行一人免費」優惠活動，活動時間為7月1日至9月30日止，每月限量35份，數量有限，送完為止，詳細活動辦法請上台灣觀巴官網及臉書粉絲團查詢。

另外下一波活動預告，台灣觀巴臉書粉絲團預計將於7月中下旬強力衝粉，凡是完成【分享、點讚、Tag三位好友】的朋友，即可參加台灣觀巴邁向15周年感恩回饋抽獎活動，預計抽出多項台灣觀巴路線產品免費贈送，總價值上看新臺幣20萬元，活動詳情請密切關注台灣觀巴官網及臉書粉絲團最新消息公告。

為提供國內外旅客在臺灣的便利觀光旅遊服務，由交通部觀光局輔導20家旅行業者依自由行旅客之需求，成立台灣觀巴品牌，規劃83條半日、一日及多日遊行程的套裝旅遊產品，集合全臺灣各大景點，不僅天天出發，市區定點、飯店、機場、車站接送彈性十足，1至4人即可成行的彈性出團，並享受保險、全程導覽介紹，包含中、英、日、韓四國語音導覽及車上配備免費無線wifi等貼心服務，台灣觀巴讓您輕鬆優遊FORMOSA這座美麗寶島，成為台灣的自由行達人。

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