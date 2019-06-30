李維維出席電波拉皮記者會。（粘耿豪攝）

李維維、溫昇豪出席電波拉皮記者會。（粘耿豪攝）

凍齡女神李維維日前揪前師兄溫昇豪一起體驗電波拉皮，兩人30日一起出席有上百位專業醫師在場的記者會。已單身約5年的李維維被問感情近況時笑說，她本來想在台上順便相個親，「結果我一上去，台下醫生都走光了！」

大家總以為漂亮女藝人會有很多人追，李維維哀怨表示：「沒有！我的朋友就只有兩群，一群小學同學、一群20年的好友，請告訴我去哪裡變出別群朋友？」愛狗的她說自己也有很多狗友，但出來參加狗聚的人都是一對一對的，「他們的老婆也都跟我好得很」，最近唯一新交的朋友是「小壁」，「就我家露台上的小壁虎啦！」

她說志玲姐姐結婚後，連粉絲也留言催她「快！該妳了，要找到幸福」，「其實我很幸福，也學會情感上不要依附任何人，包括依賴朋友，學著自己來，這種感覺超好的！」

溫昇豪也認同地說：「把自己照顧好、時候到了就來了，只有對自己好，別人才會對你好！」溫昇豪認為新時代女性還是要靠自己，要思想獨立，不要因為時間到了想要結婚而結，「21世紀了，不能再有這樣的思維、不能只是想要依附另一個人」。

已接觸電波拉皮3年的李維維透露自己最滿意「眼睛」打完的感覺，原本水腫的眼睛會「深邃回去」，三周前才初體驗電波拉皮，剛打完全臉、獨漏眼睛周圍部位的溫昇豪一聽秒回：「那我也要打眼睛！我眼皮下垂、眼瞼肌無力，還大小眼！妳也不早說！」他說最近覺得臉變緊實，明明體重胖了1.8公斤，卻一直被化妝師、導演問「你是不是變瘦了」。

(中時 )