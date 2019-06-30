總統蔡英文（前排中）與林得次長老家族及部落合影。（原民會提供）

總統蔡英文（左）頒發林得次長老褒揚令，由林得次長子林保羅（右）代領。（原民會提供）

總統蔡英文今（30）日親赴台東縣卑南鄉達魯瑪克部落，頒發魯凱族長老林得次褒揚令，表彰其重振部落文化的重大貢獻。為表達對林得次的敬重，此褒揚令以東魯凱語與中文並列書寫，並以雙語宣讀，是全國首份用族語書寫的褒揚令，由林得次長子林保羅代表接受。

蔡英文致詞時表示，今天再次來到達魯瑪克部落，實在有點感傷。林得次長老是東魯凱族語調查研究和教材發展最重要的推動者，也是部落裡重建傳統家屋、保存文化資產的「總工程師」；即使是在病床上，長老依然繼續講述部落的傳統地名、協助編寫族語辭典和植物文化的專書。他是台灣原住民族共同的標竿，也是政府應該推崇和學習的精神。

蔡英文強調，今天的褒揚令，是全國第一份用族語書寫的褒揚令，寫下了原住民族語言發展新的里程碑。這幾年政府先後通過「原住民族語言發展法」和「國家語言發展法」，在法律中明定各族族語都是國家語言。用成為國家語言的東魯凱族語來書寫褒揚令，是緬懷林得次長老、紀念長老一生貢獻，最好的方式。

蔡英文抵達達魯瑪克部落後，先拜訪頭目古昌弘，瞭解目前達魯瑪克部落綠能及有機耕作產業的發展現況。隨後步行至會場，族人以古謠吟唱歡迎總統蒞臨，並由部落會議主席胡進德代表族人致歡迎詞，並播放林得次生平影片。

(中時 )