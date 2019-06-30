杏仁哥批郭台銘沒資格參加國民黨總統初選 19:282019/06/30 中時電子報 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓粉提振韓國瑜在桃竹苗地區的人氣，群眾興高采烈揮舞國旗。(陳麒全/攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 杏仁哥晚間至韓國瑜新竹場助講時，痛批郭台銘本身沒資格參加國民黨總統初選，更何況沒簽初選公約，初選公約總統參選人有4人簽，為了公平公正公開，郭為什麼不簽？有錢可以這樣做嗎？這就是有錢人做的嗎？他憑什麼，得到什麼好處，得到榮譽黨章，這樣有公道嗎？我們每一場站出來，就是要證明韓流實力，初選公約不履行，希望郭台銘能遵照初選機制簽初選公約。 (中時電子報) #初選 #公約 #總統 #郭台銘 #杏仁 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》公報私怨 郭台銘嚴重失格 04:102019/06/26 政治要聞 郭台銘嗆中天記者 議員批「心胸雞腸鳥肚」 17:102019/06/26 政治 郭台銘戳記者胸口怒罵 學者驚「講這麼重」 21:462019/06/26 政治 郭台銘見笑轉生氣 04:102019/06/28 時論廣場 「決戰2020•贏回台灣」新竹場 韓國瑜、郭台銘隔空交會 18:222019/06/28 政治 恫嚇抹黑第四權 郭董越紅線 02:022019/06/29 政治要聞 說謊選總統 04:102019/06/29 時論廣場 0到6歲國家養 郭台銘埋伏筆：台北場說明 20:362019/06/29 政治 郭台銘反旺中 邏輯不通 04:102019/06/30 時論廣場 郭台銘站在戰車遊街 爭取在未來民調勝出 18:292019/06/30 政治 政治熱門新聞 直播》韓國瑜新竹造勢 30萬人簇擁高喊凍蒜 - 政治 - 中時 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 韓國瑜新竹封關大造勢 空拍影片臨場感好驚人！ - 政治 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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