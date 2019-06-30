杏仁哥晚間至韓國瑜新竹場助講時，痛批郭台銘本身沒資格參加國民黨總統初選，更何況沒簽初選公約，初選公約總統參選人有4人簽，為了公平公正公開，郭為什麼不簽？有錢可以這樣做嗎？這就是有錢人做的嗎？他憑什麼，得到什麼好處，得到榮譽黨章，這樣有公道嗎？我們每一場站出來，就是要證明韓流實力，初選公約不履行，希望郭台銘能遵照初選機制簽初選公約。

(中時電子報)