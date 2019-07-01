樹德科技大學動畫與遊戲設計系學生以動畫片〈含羞草與水滴〉與〈森林裡的魔神仔〉，獲得第15屆全國技專院校電腦動畫競賽，並將出國比賽。系主任蘇中和表示，隨著數位時代的來臨，鼓勵學生創作，並發揮想像力，創造歷久彌新的動漫人物，不被時代淘汰。

隨著數位時代的來臨，過往的藝術創作已經不再侷限於紙本與2D世界，蘇中和表示，〈森林裡的魔神仔〉以台灣民間傳說中的妖怪魔神仔為故事主角，將魔神仔重塑成調皮可愛的形象。

此動畫片敘述森林裡孤單的魔神仔遇上走失的小孩，經過種種逗趣胡鬧的發展後，兩人成為好朋友，但最後魔神仔為了保護小孩，還是得忍痛分開，故事觀點有別傳統對魔神仔的負面印象。

蘇中和以日本虛擬偶像「初音未來」為例，初音於2007年展露頭角，她過去十幾年來風靡日本與台灣地區，且永保青春；另一個例子就是電玩遊戲〈瑪利兄弟〉，主人翁瑪利歐在過去30幾年來一直活在六年級生的心目中，這些都展現數位內容的魅力。

蘇中和指出，學生畢業專題獲獎的肯定，是教學成果的具體表現，動遊系是少數專攻動畫設計與遊戲開發的專業科系，其中動畫組的3D角色動畫與2D動畫創作皆有完整的訓練模組，也獲得不錯的口碑。

他說，隨著家長的開明，國中、小學生帶漫畫書到學校已經不會受老師處罰，該校老師們平常就鼓勵學生創作，在文化異業結合的領域及數位時代的洪流中，把台灣文化元素融入動漫或電玩中，搭上數位列車，在數位時代創造年輕一輩的嶄新世界。

(旺報 )