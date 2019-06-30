高雄市長韓國瑜30日出席「決戰2020 贏回台灣」新竹場，至下午7時30分許，主辦單位宣布現場已達30萬人，晚間7時20分韓國瑜大進場，現場民眾高喊，「庶民選總統、總統選庶民」！

在先前助講時間，文山伯表示，我心情很激動，看到這麼優秀中生代都站出來，民進黨無所不用其極，韓國瑜面對無情的抹黑，民進黨就是不要台灣人民快樂，韓國瑜選舉一罐礦泉水跟國旗，國民黨政權失去兩遍有什麼改變？國民黨另位一位候選人錢從哪裡來？對員工那種態度，對記者那種態度，你敢為他工作？

(中時電子報)