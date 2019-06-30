文山伯痛批：郭台銘態度 誰敢為他工作？ 19:322019/06/30 中時電子報 陳育賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹挺韓大會，一名女性高舉國旗。（圖／陳麒全） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜30日出席「決戰2020 贏回台灣」新竹場，至下午7時30分許，主辦單位宣布現場已達30萬人，晚間7時20分韓國瑜大進場，現場民眾高喊，「庶民選總統、總統選庶民」！ 在先前助講時間，文山伯表示，我心情很激動，看到這麼優秀中生代都站出來，民進黨無所不用其極，韓國瑜面對無情的抹黑，民進黨就是不要台灣人民快樂，韓國瑜選舉一罐礦泉水跟國旗，國民黨政權失去兩遍有什麼改變？國民黨另位一位候選人錢從哪裡來？對員工那種態度，對記者那種態度，你敢為他工作？ (中時電子報) #態度 #國民黨 #民進黨 #韓國瑜 #文山 也許您會感興趣 推薦閱讀 看完國政發表會 網：韓根本出線了！ 08:142019/06/26 政治 評政見會吳敦義、王金平：團結、政黨輪替才有願景 12:572019/06/26 政治 港媒：民進黨認為韓國瑜較好打 15:182019/06/26 政治 郭砲口對內 藍中常委發難：郭不簽公約 黨必須處理 19:402019/06/26 政治 親子一起來 見證台灣民主 04:102019/06/27 地方新聞 底下人猛出包 戴錫欽給韓真心建議 13:372019/06/28 政治 快評》民進黨阻擋不在籍投票 不配獲北漂、南漂族支持 16:322019/06/28 政治 誰來為失控的郭台銘解套？ 04:102019/06/29 時論廣場 朱：我實在做事 不喊口號 11:272019/06/29 政治 金門高粱韓國瑜酒上市 6千萬助公益 17:382019/06/30 生活 政治熱門新聞 直播》韓國瑜新竹造勢 30萬人簇擁高喊凍蒜 - 政治 - 中時 韓國瑜2020總統運？命理師給出8字 - 政治 高雄馬路坑洞通報開挖後 網痛罵前朝喪盡天良 - 政治 韓國瑜新竹封關大造勢 空拍影片臨場感好驚人！ - 政治 美媒報導中共網軍助韓？被起底綠前黨工投書 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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