美國海軍F/A-18E超級大黃蜂(Superhornet)的飛行示範隊，確定取消原定的飛行表演，原因是航空預算的不足，要把錢省下來，用在更重要的飛行訓練上。

軍事網(military.com)報導，美國航艦第106戰鬥機中隊（VFA-106）取消在密西根州特拉弗斯城(Traverse City)國家櫻桃節航空展(National Cherry Festival Air Show)的飛行表演，原本將會從這週末開始並持續到7月6日的活動，將不會有飛行秀。而且不只這場活動，至少後續5場原訂的飛行表演也都已取消。

原本一些大型活動可以向美軍申請飛行表演，圖為2017年密西根巴特克里克航空展與氣球節期間，VFA-106中隊的F/A-18E戰機表演(圖/Battle Creek Field of Flight Air Show & Balloon Festival)

原因出在預算短缺，海軍航空軍發言人朗恩‧法蘭德斯(Ron Flanders) 說：「在我們做出最後決定之前，其餘的額外活動都要重新考慮。VFA-106中隊 的任務是為艦隊提供訓練有素的飛行員，以支持航艦飛行員的素質。...我們感謝民眾對我們中隊的所有支持，我們仍然樂觀地相信，VFA-106中隊將在2020年重返航空展。」

美國海軍學院新聞(USNI)報導，美國航艦部隊面臨的是至少1億美元的預算缺口，可能導致飛行員縮短飛行時間，削減機隊規模，減少直升機操作，並停止許多任務。

(中時電子報)