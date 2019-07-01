高雄市岡山區阿婆芋圓的配料豐富。（林瑞益攝）

在高雄市岡山區公園西路有一家阿婆芋圓冰店，陳姓女老闆用心製作的綜合剉冰料多實在，她說，因為是本著做給家人吃的心情製作剉冰，材料包含糖水、芋圓、紅豆、薏仁等都是親手製作的，要讓客人吃地安心。

為了備料，陳老闆每天摸黑起床備料，她表示，所有的材料都是她親手準備的，有些材料得經過炊煮，在前一天晚上就得準備，不假手他人。

這店在去年開張時，吸引一些鄰居的目光，有好心的鄰居上門光顧，並免費當起試吃員，要陳老闆好好備料，比如紅豆等配料要煮地恰到好處，不能看起來爛爛的，影響賣相；以及黑糖粉粿，要Ｑ彈爽口，讓客人一吃就上癮。

陳老闆透露，這店是在去年夏天開張的，感謝鄰居們的支持，順利度過冬天。所幸，去年冬天不太冷，冰品還賣得動，未來若碰上寒冬，可能會考慮賣其他產品，目前店裡有賣豆花，有客人建議她賣燒仙草。

陳老闆是鳳山人，來到岡山開店，她說，開店最主要就是客人得多。這也符合高雄市長韓國瑜提出的「人進得來」政見，希望顧客若吃得滿意，可以幫忙宣傳，讓更多人知道這家冰店，生意興隆。

(旺報 )