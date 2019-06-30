美國總統川普6月30日在南韓總統文在寅陪同下，前往南北韓非軍事區（DMZ）板門店，與北韓領袖金正恩見面。為此，身為金正恩「靈魂夥伴」的NBA前球星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）表示，他祝福川普與金正恩會晤愉快。

「小蟲」在推特上發文指，祝福他的朋友們，也就是川普與金正恩有個非常好的會面，「非常愛你們，希望一直有正面進步。＃愛與和平」。

貼文吸引不少網友留言，有網友稱讚羅德曼對世界貢獻巨大，也有人形容「小蟲」是美國史上「最偉大的北韓大使」。

(中時 )