邱琦雯與王瞳、江俊翰、吳皓昇。（艾迪昇）

邱琦雯在民視8點檔《大時代》中飾演獨立、堅毅的秋月，讓觀眾看到她不一樣的面向。其實她私下在劇組被喚做「仙女」，拍攝現場常會聽到「仙女過來走位了」、「仙女聲音大一點」，甚至還有工作人員開玩笑，以後看她出場都要噴乾冰，邱琦雯不以為忤，有時聽到有人在叫「仙女」甚至還會嬌嗔答「有」，她說：「大家都開玩笑的啦，反正自娛娛人，劇組開心最重要。」

邱琦雯解釋會被叫仙女，起因是有一場劇中老公孫如觀看見秋月，必須表現出驚喜交加的表情，導演在講戲時表示：「如觀要把秋月看做仙女，一般人看到仙女的那種吃驚感。」自此，仙女外號不脛而走。

她表示整個劇組就像個大家庭，大家常常開玩笑，嘻嘻哈哈讓拍攝工作順利完成，她後來甚至還拿「仙女」外號開自己玩笑，有回和經紀公司老闆討論拍攝新宣傳照，她突發奇想說道：「我這次要扮演性感仙女，老闆你幫我找個猛男，我就吊鋼絲坐在他的手臂上，一定很有看頭。」天馬行空想法讓老闆哭笑不得，老闆透露平常不能輕易誇獎邱琦雯，「雖然她已經把自己保持得很好，也很敬業、很拚，但只要一誇就真的要飛上天」。

邱琦雯在劇中年齡跨度長達20年，將秋月演繹得有血有肉，其中有場她白髮人送黑髮人的戲碼，痛哭失聲之餘還要露出堅毅的神情，精湛演出逼哭不少工作人員。有回她逛夜市，麵店老闆娘大讚她演得好，除了頻追問劇中情節，還送上滷菜，演技被肯定，讓她一整周都笑得合不攏嘴。

(中時 )