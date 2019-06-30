賈曉晨發文闢謠。（圖／翻攝自微博）

香港武打明星樊少皇日前爆出拖欠大筆債務，被一名自稱是債主的女子告上法院，控其6年前向她借人民幣400萬元（約台幣1800萬元），後來卻沒還清債務，反而把錢用於置產，有洗黑錢嫌疑，事情鬧得沸沸揚揚，當時樊少皇的妻子賈曉晨跳出來向媒體澄清，稱此事其實是女子與樊少皇共同朋友間的糾紛，強調丈夫是無辜受牽連的。沒想到，最近又傳出賈曉晨拍過三級片，讓她不得不親自出聲闢謠。

賈曉晨最近在網上被瘋傳曾拍過三級片，讓她連忙在微博發聲明澄清：「本人從未拍過任何三級片，本人拍的戲全是廣大婦女兒童都可以看」，還自嘲：「唉！都怪我太不火了，別人看個三級片都說是我演的」，語氣中滿是無奈。

另外，賈曉晨不但自嘲不夠紅，接著還幽默補充：「要是有人願意給我幾個億，為了我女兒將來更好的生活我可以考慮考慮」，但隨即也坦言是開玩笑，要大家別太認真，針對傳聞很看得開，逗樂粉絲。

(中時電子報)