韓國瑜：大家希望下一代更有出息

韓國瑜30日晚間在新竹挺韓大會表示，親愛的竹竹苗桃鄉親，大家好！今天是關門球，也是最後一場，非常感謝，感謝大家！
謝謝楊縣長、許議長、張議長、馬凱教授，以及各位立委、議員，蕭景田理事長，對農漁民不離不棄，差一點眼淚掉下來，這30萬人，從各為眼神動作，強烈放出訊息，就是期待有一個不一樣的台灣！希望下一代更有出息！
韓國瑜指出，中華民國不會破產，痛批民進黨是不會管理，這就是台灣人的精神、也是客家人的精神。民進黨執政3年，政績不好，就讓他下台！
韓強調，民進黨真的很惡劣，他去行政院拜託支援防治登革熱，卻被說低頭打瞌睡。去年印尼越南登革熱，蔡政府出錢出人，但卻對高雄漠不關心，民進黨可怕不可怕？
韓國瑜痛批，高雄人比不上印尼越南，蔡英文執政三年，完全在搞一國兩制！蔡英文政府只要不是民進黨執政，姥姥不疼、舅舅不愛，要人不給人、要錢不給錢！民進黨太可怕了！
主持人神力女超人許淑華咬高喊，殲滅民進黨！
韓國瑜也拜託，7月6日手持國旗，穿國旗裝，到高雄觀光旅遊，代替造勢！
韓國瑜拜託鄉親，看他的眼睛、動作，他從沒有變過，還是充滿理想的韓國瑜，也拜託鄉親，接到民調電話，說「唯一支持韓國瑜」！手攜手、心連心，開創中華民國美好未來！
最後手機燈海再現，韓國瑜高唱「快樂的出帆」、「客家本色」，與現場30萬韓粉同樂，
韓國瑜也帶領韓粉高呼口號，結束民調前最後一場造勢！
(中時電子報)
#韓國瑜
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