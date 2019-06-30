黃河表示正在努力調理身體養胖中。（粘耿豪攝）

大鶴特地穿了繡有紅鶴的西裝出席首映。（粘耿豪攝）

應采靈談老夫老妻相處之道。（粘耿豪攝）

演員蔡淑臻、黃河、應采靈和林鶴軒（大鶴）等人今晚出席台北電影節《驚悚劇場》首映，蔡淑臻在短片《打掃》飾演不斷壓迫溫貞菱的反派，她坦言現實中也曾受到學姊壓迫，透露過去面臨兩間公司合併時，模特兒同儕間難免有摩擦，不過她也解釋：「其實模特兒圈很友善，個人表現出色其實是一種良性競爭。」

《完美 Lily》演員黃河昨穿女裝出席，被懷疑身材暴瘦，他急忙解釋：「已經有在調理身體，是因為腸胃吸收不好。」也透露最近拍影集頗操。應采靈在《樂園》和班鐵翔飾演愛鬥嘴的老夫老妻，她表示自己和老公已是「進階版」，「不要去踩對方會生氣的點，不要太白目，這是超過40年才能達到的境界！」

大鶴主演《肇事者逃逸》有場吐血畫面，他表示導演王威翔甚至約他在辦公室事先練習運用紅色血漿，還要求要嗆到，正式演出時他躺在地上拍了10多次，他自稱嘔了「10多兩血」，搞笑說：「梳化組很像在餵乳牛把我灌到飽，我真的拍到『狗血淋頭』！」不過他大讚血漿好吃又像薄荷口香糖，「晚上拍剛好有提神效果。」

溫貞菱在片中得和不少蟑螂對戲，超怕蟑螂的蔡淑臻慶幸此次逃過一劫：「我跟蟑螂完全沒有緣分！」但她苦笑說若有角色真需挑戰，還是會努力克服：「我不會因此失去很好的機會。」昨首映就要看到蟑螂出現在大銀幕，她笑言：「想到就頭皮很麻了！」

(中時 )