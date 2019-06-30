暑假陸續展開，台中市烏日警分局宣導反毒打詐，舉辦放映公益電影「美麗的願望」活動，吸引不少民眾親子到場觀看。警方30日表示，透過溫馨家庭電影傳遞及時行孝等觀念，現場並分享「吸毒學子」、「詐欺車手」等真實案例與親子展開意見交流，加強實施預防犯罪宣導。

烏日警分局日前在僑仁國小舉辦免費公益電影「美麗的願望」放映活動，邀請附近學校及單位到場免費觀賞。警方30日表示，電影「美麗的願望」劇情描述果園的農婦喪夫後開小吃攤，單親育有2子，探討親子教養問題及單親媽媽的心酸，希望透過電影故事提醒民眾愛要及時、即時盡孝，要重視家庭和諧等觀念。

警方也在現場展示仿真毒品，教導民眾辨識毒品外觀及毒品危害，提醒青少年對毒品要提高警覺、勇敢拒絕。警方表示，預防毒品最好的方式就是遠離是非場所、建立正確情緒紓壓管道，不靠藥物提神或減肥，不要隨便接受陌生人飲食或加入廟會陣頭等不良幫派。

針對詐騙案件層出不窮，警方介紹時下各類型的詐騙手法及個案，提醒民眾遇到疑似詐騙時，要靜下心細想「一聽、二掛、三查證」的步驟，為自身財產安全多添保障。

(中時 )