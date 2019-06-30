「要協商、要保障」 空服員高舉粉紅氣球唱歌 20:322019/06/30 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球。（賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球。（賴佑維攝） 長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球，並唱告白氣球「長榮版」。（賴佑維攝） 長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球。（賴佑維攝） 長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球「要協商，要保障」活動。並以改編歌曲，除了反制長榮航空在運航大樓高掛的大氣球「回家吧」，也希望公司看到罷工成員的決心。 工會成員表示，現場約200名會員，高舉粉紅氣球。並改編周杰倫歌曲「告白氣球」為「長榮版」，歌詞如「空服員別任性，你要清醒，再說我願意。」工會也說，1日交接班後，還會再進行一次活動。 (中時 ) #氣球 #罷工 #長榮 #空服員 #協商 也許您會感興趣 推薦閱讀 長榮酸工會 禁搭便車不准下車 04:102019/06/26 生活新聞 一天內翻倍!200空服歸隊 長榮運能提高至6成 16:012019/06/26 生活 敗在這六點 長榮空服罷工恐全盤皆輸 11:362019/06/27 生活 稱不利罷工新聞攏假ㄟ 長榮空姐遭起底 18:232019/06/27 生活 長榮、華航空服年薪差36萬？長榮駁斥工會 21:562019/06/27 生活 台灣的選擇－在台灣延燒中的英國病 ─論職業工會發動罷工的合理性 04:102019/06/28 財經要聞 有退路才罷工？長榮道歉空服員確定跳槽星宇 15:082019/06/28 生活 道歉空服員 確定跳槽星宇 04:102019/06/29 生活新聞 與工會協商破局 長榮航發千字聲明 21:372019/06/29 生活 從上桌到破局 皆因18金釵 04:102019/06/30 生活新聞 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 長榮18金釵落跑罷工 民航局要查 - 生活 口號忘了嗎？長榮空姐打臉工會「這也叫秋後算帳」 - 生活 非「關門簡訊」 但長榮不再主動調查空服員出勤意願 - 生活 房客欠租4個月找無人 房東怒破門後嚇傻了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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