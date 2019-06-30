長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球。（賴佑維攝）

長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球，並唱告白氣球「長榮版」。（賴佑維攝）

長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球。（賴佑維攝）

長榮航空空服員持續罷工，30日晚間8時在罷工棚舉辦高舉粉紅氣球「要協商，要保障」活動。並以改編歌曲，除了反制長榮航空在運航大樓高掛的大氣球「回家吧」，也希望公司看到罷工成員的決心。

工會成員表示，現場約200名會員，高舉粉紅氣球。並改編周杰倫歌曲「告白氣球」為「長榮版」，歌詞如「空服員別任性，你要清醒，再說我願意。」工會也說，1日交接班後，還會再進行一次活動。

(中時 )