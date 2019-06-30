莊凱勛、黃健瑋為懷念恩師粉墨登場。（凱渥提供）

莊凱勛、黃健瑋為懷念恩師粉墨登場。（凱渥提供）

為紀念一代京劇大師李柏君在學術上的無私奉獻，去年正式拜入李老師門下、創立宗原社的莊凱勛與黃健瑋等人，6月29日舉辦「永懷師恩 柏君紀念會」，大師兄劉亮佐帶來回顧李柏君影片讓台下觀眾頻頻拭淚，莊凱勛強忍情緒和黃健瑋等人一起演出李柏君生前手把手教導的傳統武生京劇《夜巡》當壓軸。藝人鳳小岳、吳慷仁等人也低調出席。

睽違13年再次演出京劇，對莊凱勛和黃健瑋來說，其實壓力不小，不單是腿功要磨，大家因為各有工作，聚在一塊排練次數5根手指都數得出，黃健瑋還因在國外拍戲，得來回飛，就連紀念會當天也是結束後，立馬趕飛機回劇組。

莊凱勛想起當年演《夜巡》畢作是從大四就開始每天練習，練了1年才有不慌不忙的表現，多年後再次把武生行頭全穿上身，莊凱勛自嘲全身綁緊緊的，就像一顆端午節的粽子。最近他忙於顧小孩及活動前置作業，許多瑣碎事情在有限時間完成的情況下，讓他感覺有些疲憊，他笑說這次的演出比起當年畢業時更讓他緊張，還好老婆都會提醒他要練功，也感嘆下次若還有再次表演的機會，就要從半年前開始練習，才能腳步更穩定。

提到這次演出感想，黃健瑋感覺過去像是做功課，師父教你什麼跟著做就好，對於演出反而沒有太上心，但這次是自己選擇要做的，經過社會歷練，卻有種開竅的感覺。黃健瑋逗趣將兩人角色和「復仇者聯盟」作比喻，莊凱勛的武生好比美國隊長，而黃健瑋的武丑則像是綠巨人浩克，若還有機會，一直演武丑的黃健瑋倒想演回武生過過癮，身為好友的莊凱勛同意兩人互換角色，但就怕李柏君老師地下有知會滿臉問號，協助指導的師母可能也會跳出來先Say No，畢竟他們要演什麼，都是李老師當年為他們量身打造。

難得的京劇演出，兩人皆邀請家人前來觀看，莊凱勛老婆小安在看完演出後覺得非常感動，認為經過年紀的成長和歷練，這次演出比起她當初從影片中看畢業製作更穩健。

(中時 )