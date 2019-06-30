「FULL COURT 21」台北預賽7月27日在實踐大學體育館開打，除了是台灣首次舉辦，也是亞洲第2個爭取到授權的國家，只要即日起到7月15日期間前往臉書官方粉絲團報名，冠軍將前往紐約參加8月20日的「FC21」世界冠軍賽。

「FC21」來自美國街頭籃球文化所衍生出的新形態競技模式，並找出這個球場或公園最強球員，風靡全美各大公園及球場，賽事主打「一夫當關單挑全世界」，代表參賽者只要拿到球，必須想辦法拿下21分贏得比賽，稱霸這座球場。

不同於一般籃球比賽五對五或三對三的規則，「FC21」的比賽規則是每場比賽人數3至7人，每人自成1隊、沒有隊友，除持球者外，場上其餘球員皆為防守者，且無暫停、換人機制及出界等規則。

每進1球得到2分，投進的球員獲得弧頂3分線內1步罰球機會(每球1分)，投進罰球再獲得1次機會(最多3次)，所以每次進攻最多可得5分，若全數命中罰球，則再度取得球權，若罰球出現麵包，該球員的得分將會重新歸零。

(中時電子報)